8 апреля 2023 года проходит церковный праздник Лазарева суббота и Собор Архангела Гавриила. На...

8 апреля 2023 года проходит церковный праздник Лазарева суббота и Собор Архангела Гавриила. На следующий день после праздника Благовещение совершается собор архангела Гавриила, который принес Деве Марии благую весть о рождении от Неё Спасителя мира и велел дать Ему имя Иисус.Именно Гавриил передал первую заповедь Адаму (первому человеку Божия): не вкушать плодов от дерева познания добра и зла. Несколько раз Небесный вестник являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия в мир Мессии, конца мира и гонений антихриста. Он сообщил старцу Захарию о чудесном зачатии и появлении на свет Иоанна Предтечи. Но Благовещение – самая великая миссии архангела Гавриила.На Руси к архангелу Гавриилу обращались по разным поводам: при болезни, в случае сглаза или наговора, для спасения на воде, с просьбой уберечь скот от всяких бед.Также 8 апреля еще называют Лазарева суббота или малая Пасха. Лазарева суббота — праздник у православных христиан. Другое название — Суббота святого и праведного Лазаря. Проходит перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели (седмицы) Великого поста. Памятный день приурочен к воскрешению праведного Лазаря Иисусом Христом.Воскрешение Лазаря почитается христианами, как одно из знаковых чудес, которые совершил Иисус Христос, а также как символ власти Господа над жизнью и смертью. Является доказательством для верующих грядущего воскресения всех умерших.Каждый год дата празднования различается, так как праздник переходящий, зависит от времени празднования Пасхи — суббота шестой недели Великого поста. В 2023 году Пасха приходится на 16 апреля, а Лазарева суббота, соответственно, на 8 апреля.Лазарева суббота проходит накануне другого праздничного дня — Вход Господень в Иерусалим. В 2023 году пройдёт 9 апреля. Веточки вербы, ивы, ветлы начинают срезать и освящать как накануне праздника, так и в само Вербное воскресенье.Что можно делать в Лазареву субботу?Продолжается Великий пост, поэтому разрешено есть только хлеб, овощи и фрукты.Необходимо обязательно попросить прощения у родных и близких и самому избавиться от любых обид, иначе этот негативный груз будет определять все дальнейшие мысли и действия человека.Обязательно сходить в церковь и искренне помолиться архангелу Гавриилу, так как, согласно поверьям, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание. Также освящение веточек вербы начинается уже в субботу.Интересная народная традиция на привлечение финансов: в левую руку взять веточку вербы, а правой перекреститься и помолиться.Что нельзя делать в Лазареву субботу?Запрещается прясть в этот день – прока от такой работы все равно не будет, а вот неприятностей – уйма, начиная с семейных проблем и заканчивая болезнями.Не употребляют в пищу мясо, молоко, яйца.Не рекомендуется веселиться, посещать развлекательные заведения, устраивать шумных праздников и застолий.Нельзя отказывать в просьбе и помощи. Благодетельность, щедрость и великодушие поощряются в такой день.В Лазареву субботу нельзя ссориться, затевать скандалы, драться, задумывать недоброе, совершать предосудительные поступки, разводить сплетни, сквернословитьНародные приметы на 8 апреляКакая погода сегодня, такая будет и на Сергея Капустника (8 октября).В какой области ночного неба ярче всего блестят звёзды, с той стороны и будет дуть ветер.Заморозки — весна будет холодной и затяжной.На крышах ещё лежит снег — 30 дней после этого не растает.Светлое небо на восходе солнца — снега этой весной больше не будет.Вечером кричит чибис — к ясной погоде.В какую сторону животные ложатся спать спиной — с той стороны будет ветер.Сильный дождь — грибное лето.Фото pxfuel.com