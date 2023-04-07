Это стало возможно благодаря запуску цифрового сервиса Паллиативная помощь, разработанного Министерством здравоохранения Московской области и подмосковным Центром развития цифровых технологий.

Это стало возможно благодаря запуску цифрового сервиса "Паллиативная помощь", разработанного Министерством здравоохранения Московской области и подмосковным Центром развития цифровых технологий.По словам зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, на информационном портале собрана комплексная информация о возможностях паллиативной медицины в регионе — адреса медицинских организаций, советы от врачей, анонсы мероприятий, рекомендации по уходу за больными.«В прошлом году запустили круглосуточный колл-центр по паллиативной помощи, а также координационный центр. Теперь запускаем информационный портал», — рассказала Стригункова.Паллиативная медицина позволяет на ранних стадиях выявить опасные заболевания, купировать тяжёлые симптомы, психологически помочь пациенту и его родственникам.