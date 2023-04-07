Первые предложения в Программу развития Владимирской области поступили из Гороховецкого района....

Первые предложения в Программу развития Владимирской области поступили из Гороховецкого района.Старт сбору дали спикер областного Законодательного Собрания Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова. Основные проблемы, о которых упомянули жители района - это плохие дороги и ржавая вода. И чтобы их решить, нужны деньги.Татьяна Бобкова, жительница поселка Галицы (Гороховецкий район):- Дороги. Вот, чтобы сюда, в ФАП, было лучше добраться. Я живу на той стороне – ездим сюда через «трубочку» (тоннель под железной дорогой). Безобразно бывает временами. Сегодня еще более-менее – осенью немножко подсыпали. А так – дороги, конечно…да.О формировании народной Программы развития Владимирской области заговорили неделю назад. Губернатор Александр Авдеев предложил особое внимание уделять именно тем вопросам, которые волнуют жителей региона, и дал поручение депутатам собрать предложения в Программу. Фракция «Единой России» откликнулась – и теперь депутаты на встречах вместе с жителями формируют общий план действий на ближайшие годы. Первые предложения уже прорабатываются.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Очень важно, что Александр Александрович предложил всем жителям области поучаствовать в создании этой программы. Мы ждем предложений от наших жителей из разных уголков Владимирской области из городов и районов.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Я уверена, что партия «Единая Россия» обязательно исполнит задачу по сбору предложений в Программу развития, потому что мы – ведущая политическая партия в стране и во Владимирской области. Возможности у нас есть, поэтому нужно обязательно все это собрать с самых начал: с села, с города, с района. То, что хотят видеть жители – в первую очередь. Я сегодня встречалась с работниками культуры и образования – у них очень хороший настрой. Мы обсудили, например, тему, которую в своем выступлении поднял М.В. Мишустин. Это ЕГЭ. Оказывается, сегодня большинство педагогов – особенно вот такого сельского района – за то, чтобы был ЕГЭ. Другое дело, что надо посмотреть на его содержание. Я, естественно, донесу это мнение до федерального уровня.