Повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики на 8 апреля во Владимирской области. Завтра...

Повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики на 8 апреля во Владимирской области.Завтра погода во Владимирской области будет с переменной облачностью, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0.Ветер восточный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 757 до 760 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. Женщины в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдёт впрок».Если в этот день восход светел, значит скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.Фото pxfuel.com