Прокуратура Владимирской области взяла на контроль затянувшееся строительство школы в...

Прокуратура Владимирской области взяла на контроль затянувшееся строительство школы в Гусь-Хрустальном.Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин взял под контроль затянувшееся строительство школы в Гусь-Хрустальном. Подрядчик обещал сдать объект летом этого года. Все подробности у нашего корреспондента Александра Сыпченко.- Пока я не вижу каких-то работ, которые показывают, что вы успеете.Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин требует от подрядчика- фирмы"Грандхит" более чем втрое увеличить количество рабочих на стройплощадке. В рамках реализации нацпроекта "Образование", на строительство школы на 350 мест выделено почти 300 миллионов рублей. На сегодняшний день строители отстают от графика больше чем на месяц. Контроль будет усилен и отчитаться придется за каждую копейку, заявляет прокурор.Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области:- Не хочу угрожать, но тридцатого июня если объект не будет сдан, там административная ответственность по статье КоАП 7.32 часть 7. Посмотрите штраф какой колоссальный, зачем вам это надо? Поэтому пока мы вас предупреждаем, потому что, в принципе есть, что исправлять. Можно исправить еще ситуацию.Сейчас на объекте задействовано 30 человек. Завершено строительство первого этажа. Отставание от графика произошло на подготовительном этапе, поясняет представитель подрядчика Алексей Корольков. Рабочим сначала пришлось очистить строительную площадку от сотен деревьев и кустарников. Претензий к качеству самих строительно-монтажных работ у проверяющих пока нет.Алексей Корольков, представитель ООО "Грандхит":- Мы столкнулись с тем, что объем дополнительных работ слишком велик к сожалению, не всегда нам это удавалось сделать в сроки, но мы нашли понимание в настоящее время у заказчика и привлечение дополнительных сил поможет нам выйти из этой ситуации.Чтобы контролировать ход работ в режиме онлайн, на стройплощадке установлено несколько камер. Открытия нового корпуса школы №15 ждут все жители города.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы не случайно ее строим рядом с действующим образовательным учреждением, здесь будут происходить и некоторые изменения по пешеходному переходу и так далее чтобы обеспечить безопасность детей, глава города все знает про это, но сейчас самое главная задача это максимально уложиться в сроки, которые были предусмотрены контрактом.Ускориться строителям должны помочь дальнейшие выездные проверки с участием прокуратуры и правительства области. Срок окончания строительства - июль 2023-го корректироваться не будет.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир