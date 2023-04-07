Главе администрации сельского поселения объявлено предостережение. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.

Прокуратура запретила чиновникам обустраивать кладбище в Судогодском районе. Ведомство провело проверку после обращения жителей деревни Торжково, рядом с которой планируется организовать места для погребений.Выяснилось, что администрация Лавровского сельского поселения не разработала проект санитарно-защитных зон вблизи погоста, положительного заключения санитарно-гигиенической экспертизы нет, срок действия экологической экспертизы истёк 15 декабря. Таким образом, появление некрополя без соблюдений законодательства недопустимо.Главе администрации объявлено предостережение. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.