Сотрудники владимирской станции скорой помощи продолжают бороться за свои права. Сейчас они проводят коллективные переговоры с минздравом области. Напомним, в марте медики обнаружили, что

Сотрудники владимирской станции скорой помощи продолжают бороться за свои права. Сейчас они проводят коллективные переговоры с минздравом области. Напомним, в марте медики обнаружили, что их зарплатный фонд уменьшили на 9 миллионов рублей. А также полностью отменили стимулирующие выплаты. После заседания комиссии, сотрудникам скорой помощи все-таки выплатили эти деньги, но не в полном размере. Председатель местного