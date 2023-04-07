Вечером 6 апреля в Собинке в очередной раз произошел пожар в казармах на улице Рабочий спуск. Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек, в том числе 6 детей. Информация о пожаре поступила в 18:33.

Вечером 6 апреля в Собинке в очередной раз произошел пожар в казармах на улице Рабочий спуск. Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек, в том числе 6 детей. Информация о пожаре поступила в 18:33. Приехавшие на место пожарные не дали распространиться огню и потушили электрощит в подъезде на площади 1,5 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации