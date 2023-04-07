Прокуроры сомневаются, что фирма сдаст объект к концу июня.

В Гусь-Хрустальном строительство начальной школы на 350 мест ведётся с отставанием от графика на три месяца. Такие выводы сделала комиссия прокуратуры, посетившая объект.Возведением корпуса занимается компания «ГрандХит». Стоимость учреждения превышает 294 млн рублей. Подрядчик получил аванс - 70 млн рублей. Однако к концу марта работы на всех этапах идут с отставанием, а к некоторым из них строители даже не приступали. Так, стены надземной части выполнены на 80%; лестницы – на 20%; шахта лифта – на 30%.Прокуроры сомневаются, что фирма сдаст объект к концу июня. Ведомство также опасается, что здание не успеют открыть к новому учебному году. Директору подрядной организации внесено представление с требованием активизировать работы.