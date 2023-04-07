Смотрите Вести в 14.30: один укол приковал к постели многодетную мать из Судогды. Прокурорский...

Смотрите "Вести" в 14.30: один укол приковал к постели многодетную мать из Судогды.Прокурорский неуд.- Областная прокуратура выясняет, почему процесс строительства школы в Гусь-Хрустальном запаздывает. Уже больше, чем на месяц.Роковой укол.- Врачебная ошибка или непредсказуемая случайность? Как всего один укол приковал к постели многодетную мать из Судогды.Вечная музыка.- И 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Как во Владимире отмечают юбилей великого композитора?