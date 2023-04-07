Смотрите Вести в 21.30: крест 17-го века установили на колокольню Благовещенского храма.
Роковой...
Смотрите "Вести" в 21.30: крест 17-го века установили на колокольню Благовещенского храма.
Роковой укол.
- Врачебная ошибка или непредсказуемая случайность? Как всего один укол приковал к постели многодетную мать из Судогды.
За СВОих.
- Быть сопричастным общему делу. Очередная группа владимирских добровольцев готовится к отправке в зону СВО.
Благая весть.
- И в день святого Благовещения отреставрированный крест 17-го века установили на колокольню Благовещенского храма в Суздале.