Смотрите Вести в 21.30: крест 17-го века установили на колокольню Благовещенского храма. Роковой...

Смотрите "Вести" в 21.30: крест 17-го века установили на колокольню Благовещенского храма.Роковой укол.- Врачебная ошибка или непредсказуемая случайность? Как всего один укол приковал к постели многодетную мать из Судогды.За СВОих.- Быть сопричастным общему делу. Очередная группа владимирских добровольцев готовится к отправке в зону СВО.Благая весть.- И в день святого Благовещения отреставрированный крест 17-го века установили на колокольню Благовещенского храма в Суздале.