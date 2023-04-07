Смотрите Вести в 9 утра: Все о коварных растениях, которые нас окружают. Опаздывающая...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Все о коварных растениях, которые нас окружают.Опаздывающая школа.Областная прокуратура выясняет, почему процесс строительства школы в Гусь-Хрустальном запаздывает. Уже больше, чем на месяц...Реновация "Вечного огня".Во Владимире обновляют мемориал у Вечного огня. На очереди обустройство всей площади Победы - какой она станет?Зеленая угроза.И почему Рубенс пил с геранью? Расскажем о коварных растениях, которые нас окружают.