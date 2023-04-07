Москвичи получают жилье с полной отделкой класса комфорт.

Москвичи получают жилье с полной отделкой класса комфорт.С начала 2023 года построено более 4,5 тысячи квартир по программе реновации, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что сейчас для заселения передается две тысячи квартир в восьми новостройках."Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тыс. человек, а общее количество заселяемых новостроек — 228", – рассказал мэр.По словам Собянина, за первый квартал расселено более 60 ветхих домов в 35 районах города. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Участники программы реновации получают квартиры с готовой отделкой. Им остается только перевезти вещи.Собянин отметил, что по стандартам программы на первых этажах новых домов открываются магазины, салоны красоты и сервисы бытовых услуг. Для переселенцев работают специальные центры, где помогают с оформлением нужных документов.Для ускорения переселения на портале mos.ru запустили сервис, который позволяет избежать очередей и получить помощь с переездом, заявил Собянин.Программу реновации утвердили в 2017 году. Для возведения нового жилья подобрали 525 стартовых площадок. Ведется строительство 169 домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.После переезда участники программы реновации сохраняют привычный образ жизни. Они продолжают пользоваться теми же станциями метро, магазинами, социальными объектами и местами отдыха.