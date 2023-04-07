В районе обновляют поликлиники, строят развязку и два путепровода.

В районе обновляют поликлиники, строят развязку и два путепровода.В Бибиреве обновили уже две поликлиники. Они принимают пациентов по новому московскому стандарту, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем .Через несколько месяцев завершится ремонт в третьей поликлинике. Она расположена в Шенкурском проезде.В здании поменяют коммуникации, лифты и вентиляцию, обновят фасад. В поликлинике будет новейшее медицинское оборудование, комфортные зоны ожидания и комнаты отдыха для медиков, сообщил мэр."После открытия начнут работу кабинеты, которых раньше здесь не было, в том числе маммография, физиотерапия, ЛФК. Первых пациентов обновлённая поликлиника должна принять летом", – уточнил Собянин.В районе реконструировали кинотеатр "Будапешт", открыли Центр московского долголетия и фестивальную площадку.Строятся три больших объекта: развязка на Алтуфьевском шоссе и два путепровода Они улучшат транспортную доступность района.Открыт спортивный комплекс на 600 человек. Он оборудован бассейном, тренажером и баскетбольным залом. До конца текущего года в эксплуатацию введут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом на Алтуфьевском шоссе.Мэр Москвы ранее о планах развития района Молжаниновский. Там откроют новую поликлинику, школу и детский сад.