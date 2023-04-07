Такого ремонта не проводилось в здании никогда с момента постройки.

В Суздальской районной больнице на ремонт стационара потратят 250 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Подрядчик уже приступил к прокладке новых коммуникаций и укладке напольной плитки. Строители также заменят сети связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и вызова персонала. Стены, потолок и пол корпуса ждёт косметический ремонт. На все работы должно уйти 9 месяцев. Такого ремонта не проводилось в здании никогда с момента постройки.Добавим, что больница обслуживает 46 тысяч жителей города и Суздальского района.