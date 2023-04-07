Оргкомитет федеральной премии по загородной недвижимости Поселок года 2023 с радостью анонсирует хедлайнера церемонии награждения. Гости мероприятия проведут вечер в компании российской певицы, поэтессы и композитора Ирины Дубцовой!

Оргкомитет федеральной премии по загородной недвижимости "Поселок года 2023" с радостью анонсирует хедлайнера церемонии награждения. Гости мероприятия проведут вечер в компании российской певицы, поэтессы и композитора Ирины Дубцовой!Автор хитов «О нем», «Люба – Любовь», «Медали», «Люби меня долго», «Факт» поразит уникальным вокальным диапазоном всех участников и лауреатов вечера.Особенно приятно будет зажигать под песни Ирины Дубцовой в финале вечера победителям «Поселка года».А чтобы выиграть, достаточно подать заявку на участие в Премии. Все заявки принимаются до 31 марта 2023 года. Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения.Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.