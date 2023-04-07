Трое жителей Владимирской области предстанут перед судом за хранение и попытку сбыта наркотиков. В...

Трое жителей Владимирской области предстанут перед судом за хранение и попытку сбыта наркотиков.В Петушинском районе Следственным отделом ОМВД завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя.Мужчине предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В декабре прошлого года полицейские обнаружили у него 145 свертков с синтетическимнаркотиком (более 100 граммов). Их мужчина раскладывал по тайникам.А также, как сообщает пресс-служба прокуратуры, следователи Отделения МВД России по Гороховецкому району окончили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего и 42-летнего ранее судимых местных жителей.В январе оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска обнаружили в автомобиле обвиняемых несколько доз с наркотической смесью, содержащей N-метилэфедрон.Свою вину обвиняемые в совершении преступлений признали полностью.В настоящее время все уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.Фото: pxfuel.com