Горькая новость пришла из Владивостока. Очередной узник океанариума мертв.

Горькая новость пришла из Владивостока. Очередной узник океанариума мертв.Приморский океанариум, расположенный во Владивостоке на острове Русском, в народе зовут "моргариум" из-за огромного количества смертей подопечных. Измученных млекопитающих держат в неволе, называя "артистами" и вынуждая работать за съестные подачки.В 2014-м моржиха Тора проглотила губку с веревкой, в 2016-м до смерти отравились два дельфина, а сивуча забили молотком. Что и говорить об остальных жертвах эксплуатации — на счету океанариума трупов как в морге.Также получили огласку случаи, когда животных били. А в июле минувшего года Приморский океанариум заинтересовал прокуратуру: проверка подтвердила многочисленные нарушения правил содержания животных. Они болели, выживали с увечьями в ненадлежащих условиях, а бедный морж Миша истекал кровью. Прежде на выступлениях , но толпы зрителей лишь потешались над его горем.У защитников животных появлялась надежда, что управленцы океанариума перестанут пировать на костях "артистов" — позволят им пройти специальную реабилитацию для морских млекопитающих с целью возвращения в естественную среду обитания. Однако чуда не случилось. В августе народ развлекал окровавленный дельфин Вася, воктябре умерла тихоокеанская афалина Сэм.Наконец, поступила еще одна трагичная новость: Приморский океанариум угробил восьмимесячного дельфиненка. Как пишет сайт , прокуратура снова обратила внимание на скандальное учреждение. Только закончится ли на этом череда смертей?Пожалуйста, . Не будьте равнодушными.