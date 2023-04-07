В Александрове стартует капитальный ремонт моста по Красному переулку. Об этом сообщает...

В Александрове стартует капитальный ремонт моста по Красному переулку.Об этом сообщает Правительство Владимирской области. Напомним, ещё около двух лет назад в администрации Александровского района говорили о том, что мост через овраг по Красному переулку требует срочного ремонта.И вот, старт дан.Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Сообщается, что капитальный ремонт моста, соединяющий район «Черемушки» с центральной частью Александрова, обойдется примерно в 130 млн рублей.На время ремонта, который продлится до декабря, мост будет полностью перекрыт.Автомобилям рекомендуют заранее обдумать пути объезда. Пешеходам предложили несколько путей обхода: через парк «Сосенки» или Сосновский переулок.Фото: официальный telegram-канал Правительства Владимирской области