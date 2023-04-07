В Александровской слободе хранится редкая икона Благовещенье. Сегодня - Благовещение Пресвятой...

В "Александровской слободе" хранится редкая икона "Благовещенье".Сегодня - Благовещение Пресвятой Богородицы. один из главных православных праздников. По преданию, в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии добрую, "благую" весть о рождении Иисуса Христа. Праздничные службы пройдут во владимирских храмах, в том числе - в Александровской слободе.Музей-заповедник делит территорию с действующим Успенским женским монастырем и сам хранит ценные церковные реликвии. Одна из них - уникальная икона "Благовещение" шестнадцатого века. Богоматерь с пряжей в руках, Архангел Гавриил и еще один свидетель чуда. Служанка, образ которой довольно редко встречается на иконах Благовещения.Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника "Александровская слобода":- Некоторые богословы считают, что присутствие служанки это аллегория всего человечества, пытающегося постичь и подсмотреть тайну боговоплощения.Тот же сюжет иллюстрирует еще одна, более поздняя миниатюрная иконка. Во время недавней реставрации под окладом была обнаружена ранее скрытая живопись. Богоматерь изображена и на правой створке Царских врат, которая также хранится в "слободе".