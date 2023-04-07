В городе Кольчугино лишь после вмешательства прокуратуры многодетная мать получила жильё взамен...

В городе Кольчугино лишь после вмешательства прокуратуры многодетная мать получила жильё взамен сгоревшему.5 апреля на приём к исполняющему обязанности прокурора Владимирской области Андрею Жугину обратилась мать троих несовершеннолетних детей.Выяснилось, что дом, в котором она жила, сгорел. Это произошло ещё в 2020 году. В декабре 2022 года дом признан аварийным, а квартира женщины – непригодной для проживания.Иного дома у заявительницы не было, а предложили ей жильё маневренного фонда, которое находилось в «ненадлежащем состоянии», как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Многодетной матери, увы, приходилось всё это время ютиться у друзей.После приёма прокурора администрацией Кольчугинского района женщине в тот же день были предложены несколько благоустроенных вариантов.В настоящее время многодетной маме наконец-то предоставлено приличное жильё для проживания с тремя детьми.Дальнейшее соблюдение прав семьи находится на контроле исполняющего обязанности прокурора региона, сообщает прокуратура.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области