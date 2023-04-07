В Киржачском районе задержали похитителя электроинструментов и утюгов из дачных...

В Киржачском районе задержали похитителя электроинструментов и утюгов из дачных домиков.Сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району задержали 64-летнего мужчину (цыгана), жителя деревни.Выяснилось, что ранее судимый мужчина в зимнее время пробирался в частные домики и воровал то, что можно было продать. Например, электроинструмент или утюг.Из одного домика и хозяйственной постройки мужчина похитил газонокосилку, триммер и набор инструментов.Полицейскими доказана причастность задержанного к совершению трех подобных эпизодов, сообщает пресс-центр УМВД России по Владимирской области.Общая сумма материального ущерба превысила 27 000 рублей. Фигурант признался в содеянном. Выяснилось, что похищенное мужчина продал по заниженной стоимости.Следователем Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Подозреваемого заключили под стражу.Фото-иллюстрация: pxfuel.com