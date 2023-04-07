Чиновники предоставили благоустроенное жилье только после вмешательства прокуратуры.

В Кольчугино многодетную мать бросили жить в сгоревшем доме. Маневренное жильё ей предоставили только после вмешательства прокуратуры.Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин провёл личный приём в Кольчугинском районе. К нему обратилась женщина, у которой трое детей. До 2020 года семья проживала в Кольчугино, но в августе произошёл пожар. В декабре 2022 года дом признали подлежащим сносу, а её жильё – непригодным для проживания. Власти предложили женщине квартиру из маневренного фонда, но та находилась в ненадлежащем состоянии. Многодетная мать была вынуждена ютиться с детьми у друзей.После приёма чиновники предложили ей несколько вариантов. В настоящее время семья переехала в благоустроенное жильё.