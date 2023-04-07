В Суздале на Благовещенский храм вернули старинный крест. Сегодня в праздник Благовещенья на...

В Суздале на Благовещенский храм вернули старинный крест.Сегодня в праздник Благовещенья на колокольне храма Суздальского кремля установили отреставрированный крест. За работой реставраторов наблюдала Вера Куликова.На высоте сорока двух метров под куполом неба. Без страховки. Так пришлось сегодня работать специалистам Владимирреставрации.Александр Толмачёв-младший, работник АО "Владимирреставрация":- В основном опыт был уже такой, но ветер. Сегодня когда поднялись туда сильный ветер. Он чуть-чуть колыхает, леса туда-сюда ходят, но уже привыкли немножко.Пока младший Толмачёв был на лесах, внизу работу контролировал его отец- Александр Толмачев старший в реставрации почти 40 лет. Это он восстанавливал крест на храме 17 века.Александр Толмачёв, начальник отдела декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО "Владимирреставрация":- Конструктив был гнилой. Мы поменяли, вскрыли все тарелки, поменяли какие-то детали и усилили внутренний каркас креста для того, чтобы он мог прослужить, чтобы он не упал. Это самое главное.В высоту распятие почти 4 метра, вес около 100 килограммов. Сделан он из черного металла, сверху покрыт сусальным золотом. Такие кресты делают просечными, чтобы их не свалил ветер.Владимир Кислов, генеральный директор АО"Владимирреставрация":- Работы по реставрации самого креста и колокольни с 90-ых годов уже не проводились , поэтому крест был уже в довольно плачевном состоянии, утрат довольно много, поэтому мы уже в прошлом году демонтировали, забрали его в мастерскую к себе и практически всю зиму проводили с ним работы по реставрации. Были дополнены недостающие детали, которые с временем утратились. Те детали, которые сохранились были отреставрированы, то есть мы их выправляли, чистили.Символично, что крест вновь появился на храме в праздник Благовещенья, в честь которого он и был построен. Церковь- памятник ЮНЕСКО. Входит в ансамбль Суздальского Кремля. Её построили в 17 веке.Алла Зайкова, директор Суздальского филиала ВСМЗ, заслуженный работник культуры России:- Уже практически несколько лет у нас идет реставрация. К сожалению, у нас были разные подрядчики и предыдущий подрядчик был недобросовестный, не специалисты.Сейчас работают общество "Владимирреставрация". Свои! Ну, и мы надеемся, что они сделают все как надо!Реставрация Благовещенской церкви осложнялась тем, что был утрачен поверхностный кирпичный слой на верхней части колокольни. Установку креста на колокольне музейщики связывают с новым этапом восстановления храма.Павел Мальцев, заместитель генерального директора ВСМЗ:- Это новый этап будет. Мы двинемся очень быстро вниз. Мы планируем закончить реставрацию колокольни в июне - июле этого года.Совсем скоро храм Благовещенья Суздальского Кремля снимет леса и предстанет в своем обновленном виде. А пока владимирские реставраторы трудятся без выходных.Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.