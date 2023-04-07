В Суздале на колокольне Благовещенского храма на высоте 42 метра установлен крест. Символично,...

В Суздале на колокольне Благовещенского храма на высоте 42 метра установлен крест.Символично, что это событие произошло в праздник Благовещенья.Церковь памятник ЮНЕСКО и входит в состав Суздальского Кремля. Она построена в 17 веке. Храм реставрируется уже в течение нескольких лет. К сожалению, первый подрядчик, по словам музейщиков, оказался недобросовестным. В итоге пришлось все переделывать специалистам Владимирреставрации. Кстати, это уже вторая реставрация этого памятника. Первую в конце 60-ых также проводили специалисты Суздальского участка Владимирской реставрационной мастерской. Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника надеется, что владимирские специалисты сделают все как надо.Алла Зайкова, директор Суздальского филиала ВСМЗ , заслуженный работник культуры России:- Сегодня, действительно , рубеж и то, что он установлен в Благовещенье и, кстати, на Благовещенском храме под колокольней, да, под колоколы вот это символично и поможет нам злосчастный, несчастный наш памятник отреставрировать и я думаю, что к осени мы уже увидим ее в полной красе.Александр Толмачёв, начальник отдела декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО "Владимирреставрация":- Когда вскрыли тарелки у него вся конструктивная часть была практически гнилая, то есть фасад у него был сделан кое-как опять же, позолочен, но весь конструктив был гнилой. Мы поменяли, вскрыли все тарелки, поменяли какие-то детали и усилили внутренний каркас для того , чтобы он мог прослужить, чтобы он не упал.Это самое главное.