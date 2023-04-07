В Суздальской районной больнице начался масштабный ремонт стационарного отделения, на который из федерального бюджета было выделено 248 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального

В Суздальской районной больнице начался масштабный ремонт стационарного отделения, на который из федерального бюджета было выделено 248 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подрядчик демонтирует внутренние помещения, прокладывает коммуникации и укладывает напольную плитку. «Сейчас в рамках капитального ремонта в здании стационара проводится полная замена инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электричество, а также замена сетей