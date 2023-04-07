По программе «Развитие газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 годов» уже газифицирован несколько деревень и сел Вязниковского района.

По программе «Развитие газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 годов» уже газифицировано несколько деревень и сел Вязниковского района. Недавно газ появился в 9 индивидуальных домах деревни Селище. Идёт газификация в Данилково.В этом месяце произведут первичный пуск газа в деревне Пески. Жители 111 домов в вышеперечисленных населенных пунктах заключили договоры на подключения к газовой трубе. До границ земельного участка газ подводится бесплатно.В апреле бригады газовщиков ведут строительство двух межпоселковых газопроводов на территории Вязниковского района. Первый свяжет деревни Эдон и Галкино. Второй газопровод протянется от посёлка Стёпанцево до деревень Поздняково, Большевысоково и Малое Высоково.В целом межпоселковые газопроводы, входящие в областную программу, охватывают 29 населённых пунктов. Среди них – станция Сарыево и село Сарыево, Перово, Олтушево, Сергиевы-Горки, Медведево, Станки, Борзынь и другие.«Уверен, что активная газификация даст новый импульс развитию не только Вязниковского, но и всех районов области. Ведь реализация пятилетней федеральной Программы позволит газифицировать в нашей области около двадцати восьми тысяч домовладений в трехстах тринадцати населенных пунктах. Такого ещё никогда не было», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.