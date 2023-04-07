В Законодательном собрании провели депутатские слушания по проблемам здравоохранения. В центре внимания – самые острые вопросы отрасли: дефицит кадров, лекарственное обеспечение,

В Законодательном собрании провели депутатские слушания по проблемам здравоохранения. В центре внимания – самые острые вопросы отрасли: дефицит кадров, лекарственное обеспечение, качество оказания услуг. Наиболее важные предложения войдут в Программу развития области, а в ЗС будет создана рабочая группа по исполнению рекомендаций форума. Роман Кавинов, вице-спикер Заксобрания (фракция «Единая Россия») Большинство предложений, которые сегодня прозвучало,