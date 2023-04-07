Депутатский день прошел в Гороховецком районе. Кроме парламентариев в нем приняла участие сенатор Совета Федерации Ольга Хохлова. В программе поездки – осмотр ФАПа и средней школы в

Депутатский день прошел в Гороховецком районе. Кроме парламентариев в нем приняла участие сенатор Совета Федерации Ольга Хохлова. В программе поездки – осмотр ФАПа и средней школы в поселке Галицы, встречи с педагогами, работниками культуры и здравоохранения. Галицкая школа сейчас находится на капитальном ремонте, который начался в 2022 году за счет местного и областного бюджета. Общая