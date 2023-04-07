Мероприятие состоится 8 апреля в 11 часов на площадке у колеса обозрения.

Владимирцев приглашают на флешмоб «Зарядка с МЧС» в ЦПКиО. Мероприятие состоится 8 апреля в 11 часов на площадке у колеса обозрения.После зарядки все желающие смогут принять участие в эстафете «Семейный караул». Участникам соревнований предстоит надеть на себя экипировку спасателя, размотать и смотать пожарные рукава, проложить линию и подать воду. Команды будут состоять из трёх человек (двоих взрослых и одного ребёнка).«Дети получат сладкие призы и смогут прокатиться на пожарном квадроцикле», - уточнили в пресс-службе МЧС.Также будет организована выставка техники, оборудования и амуниции. Все желающие смогут сфотографироваться с ростовой куклой пожарного.