Инцидент произошёл в 2022 году на Дне города.

Владимирец оштрафован на 120 тысяч рублей за оскорбление и избиение полицейских. Инцидент произошёл в 2022 году на Дне города.Вечером на улице Большой Московской мужчина что-то не поделил с сотрудниками полиции. Стражи правопорядка попытались задержать дебошира, но тот публично оскорбил семерых полицейских, а двоих ударил по ногам.На хулигана завели уголовное дело. Суд признал обвиняемого виновным. Многие получают срок, а герой нашего повествования отделался штрафом.