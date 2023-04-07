Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые в этом году собирает волонтёров. Их помощь нужна в...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые в этом году собирает волонтёров.Их помощь нужна в проведении музейных событий, праздников, всевозможных фестивалей и выставок, а также в благоустройстве территорий. В эту субботу в Палатах пройдёт первая встреча.Нужно только желание делать вместе добрые дела во благо Владимирского края, его людей и истории. Возраст волонтёров может быть любой - от восемнадцати лет и старше. Волонтёры для музея это, прежде всего, друзья, рассказывают сотрудники музея - те, кто вместе с ними находятся в центре событий - помогают людям с особенностями здоровья, работают с детьми, выезжают в экспедиции по благоустройству музейных территорий - Усадьбы Храповицкого, Успенского собора. В обмен волонтёрам обещают яркую и насыщенную жизнь.