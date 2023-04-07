Наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современных бирж труда.

Владимирская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современных бирж труда.В 10 утра 14 апреля посетителей ждут во Владимирском технологическом колледже, Владимирском техникуме экономики и права, в ДК «Современник» в Коврове, центре внешкольной работы в Муроме, а также в центрах занятости населения по всему региону. На всех площадках начнутся отборы, встречи соискателей и работодателей, тренинги, консультации.Федеральный этап запланирован на июнь.