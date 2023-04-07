Владимирские студенты поставили биографический спектакль Рахманинов. Музыкальный ключ эпохи. В...

Владимирские студенты поставили биографический спектакль "Рахманинов. Музыкальный ключ эпохи".В финале Танеевского фестиваля во Владимире прозвучит опера "Скупой рыцарь" Сергея Рахманинова. Во Владимире завтра пройдет закрытие Танеевского фестиваля. В финале программы - опера "Скупой рыцарь" Сергея Рахманинова. В этом году отмечается 150 лет со дня рождения композитора. Вера Куликова о том, как юбилей отмечают во Владимире.Музыка Рахманинова на языке современной пластики... Хореографы владимирского колледжа культуры к юбилею великого композитора дарят публике спектакль. Собрав важнейшие детали биографии Рахманинова, они написали партитуру его жизни.Дмитрий Абашкин, хореограф, преподаватель Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- В этом спектакле как в таком шаре да может там по хронологии не совпадает, как было с ним в жизни, но оно все перемешано с музыкой, с нотами, с отрывками из жизни, с его сомнениями, которыми на протяжении жизни он был одолеваем, то есть он все время был на распутье: кто же он композитор, исполнитель или дирижёр.Представление называется "Рахманинов. Музыкальный ключ эпохи". В его основе "Второй концерт для фортепиано с оркестром". Студенты вместе с преподавателями полгода готовили этот спектакль.Алиса Игнакова, студентка 2 курса отделения современная хореография Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Мы узнавали историю его, мы читали книгу про него и это помогло нам связать танец с историей и музыкой. Она мелодичная, аккуратная, но если прислушаться можно услышать очень много неизвестного.Второй концерт Рахманинова выбран для спектакля неслучайно. Это одно из самых исполняемых произведений Рахманинова- входит в репертуар практически всех пианистов мира.Владимир Тропп, пианист, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской консерватории:- Метнер, другой гениальный русский композитор, он считал когда звучит первая тема Второго фортепианного концерта он говорил чувствуется как во весь свой рост поднимается вся Россия.Юрий Буцко, композитор (1938-2015):- Он стал символом русскости вообще. И когда будучи за рубежом спрашиваешь кого вы знаете из русских художников называют прежде всего Рахманинова. Конечно, благодаря его фортепианным произведениям.Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в имении Онег Новгородской губернии. Мать начала обучать его игре на фортепиано с четырех лет лет. Затем была учёба в Петербургской и Московской консерваториях. В 18 лет написал первый концерт для фортепиано с оркестром, ряд камерно-инструментальных произведений и романсов. Большое влияние на творчество композитора оказал Петр Ильич Чайковский. Он распознал в ученических произведениях Рахманинова самобытное дарование. Сергей Васильевич гастролировал в России и за рубежом как дирижер и пианист. В 1900 -ые годы написал свои наиболее значимые произведения.Артем Маркин, директор Центра классической музыки, дирижер:- Он шел своим собственным путем. Сочинял как слышал, так как мог слышать только гениальный русский человек и никогда не гнался за музыкальной модой. Я думаю в этом секрет его популярности.Революцию 17 года Рахманинов не принял. Он покинул страну и больше не возвращался. Но будучи за границей, не терял связи с Родиной. Помогал соотечественникам и несмотря на то, что много лет прожил в США, отказался от гражданства этой страны. Сергей Васильевич не захотел отрекаться от своей Родины. Когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов тяжело переживал.Артем Маркин, директор Центра классической музыки, дирижер:- Судьба и поступки Сергея Васильевича его последние годы жизни, они вызывают огромное уважение, потому что в 43 году он переводил все свои гонорары в помощь Советскому Союзу и эти средства шли на закупку, на военную помощь Советскому Союзу.В день 150- летия Сергея Рахманинова во Владимире открылся Танеевский фестиваль. Рахманинов был блестящим учеником Сергея Танеева. И в эти дни их музыка звучит со сцены ЦКМ. В программе романсы Рахманинова и в финале - его опера "Скупой рыцарь" в концертном исполнении.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.