На этот раз очаг заболевания обнаружен в районе дома №226.

В Добром третий раз за год ввели карантин по бешенству животных. На этот раз очаг заболевания обнаружен в районе дома №226 по улице Добросельской.Территория в радиусе 1,5 км объявлена неблагополучной. Запрещается лечение питомцев, ввоз и вывоз особей (кроме привитых), отлов четвероногих для зоопарков, проведение ярмарок и выставок. Ограничения продлятся до 27 июня.Ранее вспышки вируса были у дома №198 по улице Добросельской и на Красносельской-1. Опасность представляли собака и лиса.