С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183831 владимирца.

Во Владимирской области 7 апреля выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Ковровском, Юрьев-Польском и Петушинском, 4 - в Александровском, по 3 - в Киржачском и Камешковском, 2 - в Вязниковском, по 1 - в Гороховецком, Меленковском, Суздальском, Селивановском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183831 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50886 заболевших во Владимире, 21790 - в Ковровском районе и 19960 - в Муроме.