Угроза затопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Во Владимирской области из-за половодья подтоплено 162 дачи и семь дорог. Угроза затопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.Под воду также ушли два низководных моста в деревне Песочная и посёлке Рождествено. Во Владимире, Судогодском, Собинском, Петушинском, Суздальском, Вязниковском и Ковровском районах подтоплены приусадебные участки. За стуки - плюс 6.«В ближайшие три дня возможно подтопление нескольких участков в Вязниках. В целом, на малых реках наблюдается спад уровня воды. В ближайшие дни одна из дорог должна освободиться от воды», - уточнили в пресс-службе МЧС.Напомним, что из-за паводка в Вязниковском районе разведён понтонный мост через Клязьму. За весь период половодья лодочной переправой воспользовались 1334 жителей (97 детей).