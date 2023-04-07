Во Владимирской области на трассе М-7 загорелся автомобиль.
Минувшей ночью (7 апреля, 4:45)...
Во Владимирской области на трассе М-7 загорелся автомобиль.
Минувшей ночью (7 апреля, 4:45) поступило сообщение о ДТП в Петушинском районе. Были озвучены координаты: трасса М-7, 129-й километр.
На место происшествия оперативно выехали подразделения МЧС России, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.
Выяснилось, что автомобиль наехал на дорожное препятствие и загорелся. Спасатели потушили машину (площадь возгорания - 3 кв. метра).
Пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и 4 единицы техники.
Фото-иллюстрация: pxfuel.com
Кадр с места события: официальный сайт МЧС России по Владимирской области