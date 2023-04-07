Во Владимирской области на трассе М-7 загорелся автомобиль. Минувшей ночью (7 апреля, 4:45)...

Во Владимирской области на трассе М-7 загорелся автомобиль.Минувшей ночью (7 апреля, 4:45) поступило сообщение о ДТП в Петушинском районе. Были озвучены координаты: трасса М-7, 129-й километр.На место происшествия оперативно выехали подразделения МЧС России, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.Выяснилось, что автомобиль наехал на дорожное препятствие и загорелся. Спасатели потушили машину (площадь возгорания - 3 кв. метра).Пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и 4 единицы техники.Фото-иллюстрация: pxfuel.comКадр с места события: официальный сайт МЧС России по Владимирской области