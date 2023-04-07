Во Владимирской области открыт сезон поисков заблудившихся грибников. Грибники тридцать третьего...

Во Владимирской области открыт сезон поисков заблудившихся грибников.Грибники тридцать третьего региона открыли сезон тихой охоты. И уже есть первый заблудившийся. Накануне, пятого апреля жительница посёлка Второво Камешковского района отправилась в лес на поиск сморчков и пропала. Лишь к вечеру она вышла в зону сотовой связи и смогла связаться с диспетчером 112.Сотрудники аварийно-спасательного отряда из Новой Быковки смогли обнаружить пожилую женщину лишь в одиннадцать вечера. Она пояснила, что пройдя полкилометра по лесу, забрела в болото и растерялась. Как сообщили в региональном отделении Россоюзспаса, пенсионерка чувствовала себя нормально, только немного замерзла. Медицинская помощь ей не потребовалась. Полицейские передали женщину родственникам.(Фото "Россоюзспас Владимирской области")