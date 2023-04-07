Во Владимирской области половодьем затопит еще больше садовых участков. В ближайшие три дня...

Во Владимирской области половодьем затопит еще больше садовых участков.В ближайшие три дня возможно подтопление приусадебных участков в г. Вязники. В целом, на малых реках области наблюдается спад. В ближайшие дни прогнозируется освобождение от воды 1-ого участка дороги (Петушинский район н.п. Кобяки), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сейчас на контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области находятся:- Подтопление 7 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район н.п. Марково; Собинский район, г. Собинка, мкр. Б.Сокольники; Судогодский район, н.п. Фрязино; г. Владимир, мкр. Мостострой, СНТ Связист; н.п. Мстера Вязниковского района). За сутки без изменений.- Подтопление 2 низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено). За сутки без изменений.- Подтопление 162 приусадебных участков во Владимире, Судогодском, Собинском, Петушинском, Суздальском, Вязниковском и Ковровском районах. За стуки произошло подтопление 6 приусадебных участков в г.Вязники, осободились от воды 18 участков в Петушинском и Суздальском районах.В ближайшие 3 дня возможно подтопление приусадебных участков в г. Вязники. В целом, на малых реках области наблюдается спад. В ближайшие дни прогнозируется освобождение от воды 1-ого участка дороги (Петушинский район н.п. Кобяки).На контроле Главного управления – разведение понтонного моста через реку Клязьма на территории Вязниковского района. Движение автотранспорта и пешеходов прекращено. Организована работа лодочной переправы. За сутки было перевезено 97 человек, из них 8 детей.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.