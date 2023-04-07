АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку производственных объектов к прохождению паводкового периода.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку производственных объектов к прохождению паводкового периода.Выполняется постоянный контроль технического состояния 132 переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки, а также 594 переходов через малые водотоки. На линейной части магистральных трубопроводов, в зонах вероятного подтопления, проведено сезонное техническое обслуживание более 1910 единиц запорной арматуры.На всех объектах компании проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтверждена исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и механизмов. Сформирован аварийный резерв материалов. Оперативно-ремонтный персонал предприятия прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работ в зонах возможного подтопления.Проведена подготовка резервуарных парков, предприняты меры по предотвращению затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизации заглубленных помещений, насосных.Реализация противопаводковых мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами. На постоянной основе проводятся проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций.Комплекс мероприятий по подготовке объектов к работе в период весеннего паводка позволяет поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечивать пожарную и экологическую безопасность.