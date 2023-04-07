Во Владимирской области проверка по факту смерти в больнице пятилетнего мальчика выявила нарушение...

Во Владимирской области проверка по факту смерти в больнице пятилетнего мальчика выявила "нарушение взаимодействия".Завершена ведомственная проверка облздрава по факту смерти пятилетнего мальчика осенью прошлого года. Ее вывод - было нарушено взаимодействие между ОДКБ и Юрьев-Польской ЦРБ. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.Артём Осипов: министр здравоохранения Владимирской области:- У пациента не было хирургической болезни, связанной с "острым животом", это совокупное название всех катастроф хирургического характера, которые могут происходить при той симптоматике, которая была и причина неблагополучного исхода она была связана с другим заболеванием.Осипов отметил, что хирург областной детской клинической больницы, к которому мальчик был направлен из Юрьев-Польского на консультацию, точно определил отсутствие хирургической болезни и дал рекомендации, следуя которым, ребенок должен был попасть к педиатру для наблюдения. К сожалению, это цепочка, по словам областного министра, была нарушена. Теперь следствие должно установить причины, которые привели к трагедии. Напомним, пятилетний Тимофей скончался в ОДКБ девятнадцатого октября прошлого года. Врачи объявили родителям, что причиной смерти стало поражение почек на фоне бактериальной инфекции. Но мать ребенка не удовлетворило это объяснение и она обратилась в Следственный комитет.Также на пресс-конференции Артем Осипов рассказал, что переговоры между профсоюзами и Минздравом по поводу стимулирующих выплат на Владимирской станции скорой помощи продолжаются. Однако перерасход зарплатного фонда со стороны учреждения и действовавшая система начисления надбавок шли вразрез с законодательством и привели к оттоку врачей из районов.Артём Осипов,: министр здравоохранения Владимирской области:- Профсоюз "Действие" отстаивает позицию - 80 процентов стимулирующих выплат за стаж и когда мы смотри в целом как складывается зарплата то вот эти 80 процентов за стаж они не вписываются в тот алгоритм расчета, которого придерживаются все остальные медицинские организации.