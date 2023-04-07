Типичные путешественники по владимирской земле - это люди в возрасте 25-44 лет, разъезжающие в паре или с семьёй.

Музейщики Владимирской области сформировали портрет современного туриста. Информация прозвучала на заседании Комитета по предпринимательской деятельности в сфере туризма при Торгово-промышленной палате.Типичные путешественники по владимирской земле - это люди в возрасте 25-44 лет, разъезжающие в паре или с семьёй. Гости региона всё чаще выбирают не музеи и достопримечательности, а активный отдых, свежий воздух и вкусную еду. В большинстве случаев они сами организуют поездки и бронируют жильё. Порядка 40% туристов говорят, что целью приезда являются встречи с друзьями или близкими, а на деловой или культурно-познавательный туризм приходится менее 20%.В 2022 году лишь четверть посетителей ВСМЗ приехала в составе туристических групп. Стоит также отметить, что из 1,2 млн туристов, побывавших во владимирских музеях почти 240 тысяч - это дети младше 14 лет.