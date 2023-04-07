Во Владимирской области в питьевой воде одного из сёл зафиксировано превышение показателя жесткости...

Во Владимирской области в питьевой воде одного из сёл зафиксировано превышение показателя жесткости и содержания ионов магния.Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.В селе Станки (Вязниковского района) услугу водоснабжения оказывает МУП «Ресурсы Вязниковского района».При этом с 2021 года по настоящее время качество воды не соответствует установленным требованиям.В пробах обнаружено превышение показателя жесткости и содержания ионов магния.По результатам проверки межрайонной прокуратурой в суд направлен иск о понуждении администрации Вязниковского района и МУП «Ресурсы Вязниковского района» обеспечить питьевое водоснабжение жителей села Станки в соответствии с требованиями санитарных норм.Исковое заявление рассмотрит Вязниковский городской суд.Фото: pxfuel.com