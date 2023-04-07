По прогнозу специалистов Центра «Фобос», столбик термометра будет показывать от -1 до +11 градусов.

Во Владимирской области в выходные ожидаются резкие перепады температур. По прогнозу специалистов Центра «Фобос», столбик термометра будет показывать от -1 до +11 градусов.Заморозки начнутся в ночь с 7 на 8 апреля. Днём воздух прогреется до +9. В ночь с субботы на воскресенье также будет до -1. С восходом солнца за окном потеплеет до +11.Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра составит четыре метра в секунду. Атмосферное давление будет колебаться от 756 до 759 мм ртутного столба.