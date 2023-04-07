Во Владимирской области в зону СВО проводили 17-ю партию добровольцев. Девятнадцать добровольцев...

Во Владимирской области в зону СВО проводили 17-ю партию добровольцев.Девятнадцать добровольцев из Владимирской области сегодня отправились на военную службу по контракту. Репортаж Ангелины Свищ.Крепкие объятья, слезы родных, которые невозможно сдерживать, и гордость за тех, кто принял добровольное решение защищать Родину.Слова напутствия от областной администрации, родных и бывших военных получили 19 добровольцев. Для Владимирской области торжественна отправка военнослужащих не первая.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Сегодня, в 17 раз, мы провожаем военнослужащих изъявивших желание заключить контракт, пополнить рядами добровольцев вооруженные силы Российской Федерации таковых у нас сегодня 19. Вообще с начала года это семнадцатая отправка. Наш областной военный комиссариат и комиссариаты на местах во взаимодействии с правительством области работают по исполнению поручения Президента.Добровольцы проходят отбор по возрасту - от 18 до 50 лет и состоянию здоровья. Так же обязательное требование отсутствие судимости. Кандидаты сдают нормативы физподготовки и психологические тесты.Дмитрий на фронт идет водителем. Говорит, что принял это решение из-за сына, который сейчас с ним в одном строю. Когда тот объявил, что идёт воевать, поддержал, и сам записался добровольцы.Дмитрий, доброволец:- Сын решил - ну это его гражданская позиция.Я думаю, вдвоем нам будет легче. Что значит быть добровольцем? Это значит идти и выкладываться на всю, по полной, за наших.Владимирские бойцы неделю будут проходить военную подготовку в полевых условиях, получат армейскую специальность, после всех распределят по батальонам. Родственники уверены- прощаются ненадолго и скоро все добровольцы живыми и невредимыми вернутся домой .Ангелина Свищ. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"