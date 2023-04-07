Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело о нарушении жилищных прав женщины, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в региональном «Народном

Следком РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело о нарушении жилищных прав женщины, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в региональном «Народном фронте». Напомним, мать погибшего война вместе с мужем остались единственными жителями дома, признанного аварийным в 2017 году. Женщину не устроила временная квартира, предложенная администрацией и, по ее словам,