Во Владимирской области вынесен приговор мужчине, который зарезал свою сожительницу. Селивановским...

Во Владимирской области вынесен приговор мужчине, который зарезал свою сожительницу.Селивановским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.Установлено, что в середине декабря осужденный вместе со своей сожительницей пришли в гости к знакомым, проживающим в посёлке Красная Горбатка.Компания отдыхала и распивала спиртные напитки. В какой-то момент между пришедшими гостями возник конфликт. Злоумышленник взял нож, подошел к сидящей женщине и нанес ей не менее 3 ударов в область шеи и грудной клетки. Она погибла на месте.В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал.Виновному назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com