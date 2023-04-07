Во Владимирской области за сутки выявлен 61 случай заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки...

Во Владимирской области за сутки выявлен 61 случай заболевания коронавирусом.За прошедшие сутки (7 апреля 2023 года) зафиксировано:16 сл. в городе Владимире;7 сл. в Муромском районе;6 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Петушинском районе;5 сл. в Юрьев-Польском районе;4 сл. в Александровском районе;3 сл. в Киржачском районе;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 831 случаев заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com