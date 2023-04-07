Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Владимирской области Артёму Кулакову представить доклад.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за в предоставлении квартиры матери погибшего в зоне СВО солдата. Об этом сообщили реготделении ОНФ.Мама воина Елена Курьякова ютилась в ветхом доме без удобств и несколько лет ждала либо переселения, либо компенсации. В доме на улице Театральной, 20 в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района семья осталась единственной, кто не получил новые квадратные метры. Глава местной администрации посоветовала женщине приобрести новое жильё на те средства, что она получит за гибель сына на Украине.Историей прокуратура. Исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин лично встретился с семьёй. Установлено, что многоквартирный жилой дом №20 по улице Театральной подлежит сносу. Местные власти всё-таки предлагали женщине квартиру, но ей, как инвалиду, тяжело жить на четвёртом этаже в доме без лифта. В итоге она отказалась. Лишь после реакции со стороны прокуратуры чиновники всё-таки нашли жильё на первом этаже в одной из новостроек. Семья переехала во временное маневренное жильё. С родителями живет супруга погибшего бойца и маленький ребенок.«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Владимирской области Артёму Кулакову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - прокомментировали развитие истории в ОНФ.